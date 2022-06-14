В Угорщині організатори боксерського турніру змусили українську призерку згорнути прапор полку "Азов"

На Міжнародному боксерському турнірі Bornemissza-2022 організатори змагань не надто ввічливо обійшлися з українкою Діаною Петренко.

16-річна боксерка зуміла стати "срібним" призером турніру. Тож, під час нагородження на п'єдесталі Петренко розгорнула прапор полку "Азов", які героїчно тримали оборону Маріуполя від російський окупантів.

Цим жестом українка підтримала полонених бійців та вшанувала пам'ять воїна полку Сергія Амброса. На честь героя України в Черкасах назвали спортзал "Ambroscrossfight club", в якому Петренко тренується. Щоправда, згодом українку змусили згорнути прапор.

Представниця організатора турніру буквально змусила Діану припинити демонстрацію прапора полку, який, м'яко кажучи, не нажто подобається уряду Угорщини. Втім, подібна ганьба організаторів не залишилася поза увагою камер.

Фото: facebook.com/vasyl.tankevych.3

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