В Угорщині просто на полі помер 18-річний футболіст

В Угорщині просто на полі помер 18-річний футболіст

Він впав на газон та знепритомнів.

В Угорщині у віці 18 років помер футболіст клубу " Андрашида " Віктор Марселл.

Про це повідомив офіційний сайт клубу, який виступає в третьому за силою дивізіоні країни.

Зазначається, що трагедія сталася 21 червня під час тренування.

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"21 червня на тренувальній базі "Андрашиди" проходило тренування. У другій половині тренувального заняття 18-річний Віктор Марселл без сторонньої участі впав на газон і втратив свідомість.

Партнери по команді і тренера тут же кинулися на допомогу футболісту і спробували привести його до тями. Вони почали проводити реанімацію, зтелефонувавшись з медиками, використовуючи масаж серця і дефібрилятор.

Медики, які прибули на місце події, довго боролися за життя нашого гравця, але на жаль, врятувати його не вдалося", - повідомив президент "Андрашиди" Золтан Зоос.

Нагадаємо, що в матчі Чемпіонату Європи-2020 знепритомнів гравець збірної Данії Крістіан Еріксен. На щастя, футболіста вдалося врятувати.

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