В Угорщині просто на полі помер 18-річний футболіст

Він впав на газон та знепритомнів.
В Угорщині у віці 18 років помер футболіст клубу "Андрашида" Віктор Марселл.
Про це повідомив офіційний сайт клубу, який виступає в третьому за силою дивізіоні країни.
Зазначається, що трагедія сталася 21 червня під час тренування.
"21 червня на тренувальній базі "Андрашиди" проходило тренування. У другій половині тренувального заняття 18-річний Віктор Марселл без сторонньої участі впав на газон і втратив свідомість.
Партнери по команді і тренера тут же кинулися на допомогу футболісту і спробували привести його до тями. Вони почали проводити реанімацію, зтелефонувавшись з медиками, використовуючи масаж серця і дефібрилятор.
Медики, які прибули на місце події, довго боролися за життя нашого гравця, але на жаль, врятувати його не вдалося", - повідомив президент "Андрашиди" Золтан Зоос.
Нагадаємо, що в матчі Чемпіонату Європи-2020 знепритомнів гравець збірної Данії Крістіан Еріксен. На щастя, футболіста вдалося врятувати.