"В Україні була громадянська війна": Джошуа зробив кричущу заяву після поразки від Усика

У суботу, 20 серпня, український чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі Олександр Усик переміг британця Ентоні Джошуа в бою-реванші, який відбувся в місті Джидда, Саудівська Аравія.

Після поєдинку Джошуа був вкрай розчарований та влаштував емоційний спіч. Між іншого Ей Джей зачепив тему і війни України з Росією, помилково назвавши початкові її етапи "громадянською війною".

"Скільки в тебе тепер поясів, брате, п'ять? Як я вже сказав, я вивчав Україну та всіх чемпіонів, які приїхали з вашої чудової країни. Ніколи там не був, але водночас те, що відбувається, неприємне.

Бачив, що коли Ломаченко бився із Салідо (2014 рік - прим.), в Україні були заворушення, громадянська війна. Коли Віталій Кличко бився з Денні Вільямсом, в Україні теж були громадянські заворушення. І за таких обставин зараз Усику вдалося стати чемпіоном", - сказав Джошуа в рингу.

У реванші Усик переміг Джошуа роздільним рішенням суддів: 113-115, 115-113, 116-112. Таким чином, українець захистив всі титули, які в Лондоні відібрав у британця минулого року, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring.

Тепер в активі 35-річного Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і три поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

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