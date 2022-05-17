В Україні достроково завершили чемпіонати з волейболу: стали відомі імена призерів

Виконком Федерації волейболу Україні затвердив рішення про дострокове завершення чоловічих та жіночих змагань сезону 2021/22.

Чемпіонів та призерів затвердили за результатами першого етапу чоловічого та жіночого чемпіонатів без урахування матчів півфіналів, плейоф та фіналів.

Про це повідомляється на офіційному сайті ФВУ.

У чоловіків золоті нагороди виборов клуб "Епіцентр-Подоляни". Відразу ж за ним розташувалися "Барком-Кажани" і "Дніпро-Прометей", здобувши "срібло" та "бронзу" відповідно.

У жінок чемпіоном вдруге став "Прометей". "Срібло" здобув "Хімік", а "бронзу" – Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ.

У жіночій Вищій лізі-Дмарт призери розподілилися таким чином: Академія "Прометей — переможець турніру, на другому місці "Полісся-2-ШВСМ", бронзові нагороди отримав "Університет-ШВСМ".

Чемпіонати України серед чоловічих колективів Вищої, Першої та Другої ліг-Дмарт завершено без визначення переможців і призерів. Така ж участь спіткала й жіночу Першу лігу-Дмарт.

Нагадаємо, що Рада Федерації хокею України також ухвалила рішення про підсумки хокейного сезону 2021/22.

Читайте також:

Магучіх разом з іншими українськими легкоатлетами заспівала "Ой у лузі червона калина": яскраве відео

Українські фехтувальники стали срібними призерами Кубка Європи в Німеччині

Україна з шаленим відривом виграла медальний залік Дефлімпіади, виборовши рекордну кількість нагород