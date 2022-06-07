"В України намагаються вкрасти майбутнє": Шевченко емоційно звернувся до європейської спортивної спільноти

Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко закликав світову громадськість допомогти з відновленням футбольної інфраструктури у Харкові, яка була зруйнована російськими окупаційними військами.

Від початку повномасштабної війни російські загарбники знищили чимало об'єктів спортивної інфраструктури України. Зокрема, минулого тижня навчально-тренувальний центр "Металіста 1925" у Високому на Харківщині зазнав руйнувань внаслідок ракетного удару з боку російського Бєлгорода.

Аби допомогти з відновленням футбольної інфраструктури в Харкові, легендарний український футболіст і тренер Андрій Шевченко опублікував у себе в Facebook звернення до всієї спортивної спільноти Європи.

"Щодня я прокидаюся з болем. Моя люба Україна понад 100 днів страждає. Але гордо з гідністю воїнів світу, воїнів добра б'ється за право жити. Жити в одній сім'ї вільних і гордих країн, об'єднаних одним великим європейським союзом.

Я чудово пам'ятаю, як моя країна разом із Польщею приймала матчі Євро-2012! Це було неймовірне свято для мого народу. Усі мої друзі часто згадують гостинність українців. Збірна Нідерландів готувалася до матчів на тренувальній базі у Високому під Харковом.

Декілька днів тому цю базу зруйнували після ракетного удару з території Росії. Методично знищується регіон, інфраструктурні об'єкти, житлові масиви. Тепер настала черга спортивних об'єктів.

Хочу підтримати Харків, хочу підтримати харківських уболівальників! У вас намагаються вкрасти майбутнє, як і у всієї нашої країни, але цього ніколи не буде. Ми, українці, вистоїмо разом та побудуємо наше прекрасне європейське майбутнє!

Звертаюся до всієї спортивної спільноти Європи, до клубів усіх європейських ліг. Давайте підтримаємо харківський футбол та допоможемо! Упевнений, спільними зусиллями нам до снаги зробити неможливе!", - написав Шевченко.

Щодня я прокидаюсь з болем. Моя люба Україна більше 100 днів страждає. При цьому гордо з гідністю воїнів світла, воїнів... Опубліковано Andriy Shevchenko Вівторок, 7 червня 2022 р.

Нагадаємо, раніше з проханням допомогти у відновленні бази футбольного клубу "Металіст 1925" до європейської спортивної спільноти звернулася зірка українського тенісу Еліна Світоліна.

Читайте також:

Наслідки приходу "руского міра": окупанти зруйнували тренувальні поля "Маріуполя" (фото, відео)

Відлюдники всюди: Іран "відшив" збірну Росії з футболу щодо проведення товариського матчу

Відправила за кораблем: друга ракетка світу припинила співпрацю з тренером-росіянином