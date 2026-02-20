В Україні не транслюватимуть церемонію відкриття Паралімпіади-2026 через участь росіян і білорусів

Збірна України на церемонії відкриття Паралімпіади-2022 / © Associated Press

Реклама

В Україні не транслюватимуть церемонію відкриття зимової Паралімпіади-2026 через допущення російських і білоруських спортсменів під національними прапорами.

Про це Суспільне мовлення повідомило на своєму офіційному сайті.

Таке рішення Суспільне мовлення ухвалило після оголошення бойкоту церемонії відкриття Паралімпіади-2026 збірною України через участь російських та білоруських атлетів під своєю символікою.

Реклама

"Вважаємо неприпустимим запрошення на Паралімпійські ігри представників держави-агресорки та її сателіта, що веде повномасштабну війну в Європі, руйнує українські міста, вбиває українців, серед яких сотні спортсменів.

Міжнародний олімпійський комітет дискваліфікував скелетоніста Владислава Гераскевича, який планував вийти у "шоломі пам'яті" на старт першого заїзду на Олімпійських іграх-2026. Міжнародний паралімпійський комітет запросив російських та білоруських спортсменів виступити на Іграх-2026 під своїми прапорами. Це системна політика легітимізації присутності Росії та Білорусі на світовій арені. Для українського суспільства це неприйнятно", — зазначається у заяві.

Водночас, змагання Паралімпійських ігор-2026 будуть транслюватися на платформах Суспільне Спорт та місцевих телеканалах Суспільного.

Зимова Паралімпіада-2026 відбудеться від 6 до 15 березня 2026 року в італійських містах Мілан та Кортіна-д'Ампеццо.

Реклама

Раніше Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) повідомив, що шестеро російських і четверо білоруських спортсменів зможуть взяти участь у Паралімпійських іграх-2026 під прапорами своїх країн. Їм дозволили використовувати національну символіку та почути державний гімн на церемонії нагородження.

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний уже заявив, що українські посадовці не поїдуть на Паралімпійські ігри-2026 у відповідь на обурливе рішення організаторів допустити росіян і білорусів до змагань під національними прапорами.

Уряд Італії висловив незгоду з рішенням МПК допустити російських і білоруських спортсменів до участі Паралімпійських іграх-2026 під національними прапорами, закликавши переглянути його.

Нагадаємо, в листопаді 2022 року МПК призупинив членство Росії та Білорусі через повномасштабну військову агресію РФ проти України. До цього, в березні 2022-го, росіян і білорусів усунули від участі в зимовій Паралімпіаді-2022 в Пекіні.

Реклама

У вересні 2023 року Генасамблея МПК допустила росіян і білорусів на літні Паралімпійські ігри-2024 в Парижі у нейтральному статусі.