В України скандально забрали медаль Всесвітніх ігор-2022

Україна зупинилася за крок до п'єдесталу Всесвітніх ігор-2022 у змаганні з екзотичного виду спорту. Це сталося через протест канадської делегації.

Українка Яна Полторацька була дуже близькою до нагород з ушу на Всесвітніх ігах-2022.

У дисципліні Дзяньшу (вправи з мечем) українка виборола "бронзу", однак згодом її потіснили на четверту позицію, повідомляє Xsport.

Це стался після розгляду протесту Канади.

Нагадаємо, що напередодні Віталій Рева став бронзовим призером в іншій дисципліні ушу – Чан Юань.

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