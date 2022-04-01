В Україні відкрили кримінальну справу проти російського шахіста, який підтримав путінське вторгнення

Раніше Сергія Карякіна відсторонили від міжнародних змагань.
Проти російського шахіста Сергія Карякіна, який народився в українському Сімферополі, було відкрито кримінальну справу. Гросмейстер публічно підтримав військове вторгнення РФ в Україну.
Про це повідомляє Федерація шахів України.
Його дії попередньо кваліфіковані ч. 1 статті 110 Кримінального кодексу України як посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.
Відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Далі будуть проводитися слідчі дії для притягнення Карякіна до кримінальної відповідальності.
Також в українській федерації повідомили, що аналогічні звинувачення висуваються іншим російським представникам цього виду спорту: Анатолію Карпову, Сергію Шипову та Аркадію Дворковичу.
Раніше повідомлялося, що Карякіна дискваліфікували на пів року від змагань під егідою Міжнародної федерації шахів (ФІДЕ) за підтримку путінського вторгнення в Україну.
Нагадаємо, ФІДЕ відсторонила збірні РФ і Білорусі від участі в турнірах під егідою організації. Водночас шахісти з обох країн зможуть брати участь в індивідуальних турнірах під прапором ФІДЕ. Також ФІДЕ розірвала контракти зі спонсорами з Росії та Білорусі.
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