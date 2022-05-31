В Україні вперше від початку війни частково дозволили проводити спортивні змагання: за яких умов

В Україні вперше від початку війни частково дозволили проводити спортивні змагання: за яких умов

Уперше за понад три місяці на території України дозволили проводити спортивні змагання.

Відповідний наказ надало Міністерство молоді та спорту України.

Про це повідомив депутат Верховної Ради й олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби Жан Беленюк.

Зазначимо, що всі змагання в Україні було офіційно скасовано 24 лютого 2022 року в зв'язку із запровадженням воєнного стану через повномасштабне вторгнення Росії.

Згідно нової постанови Мінспорту від 28 травня, було дозволено проведення всеукраїнських спортивних змагань на окремих територіях задля створення "оптимальних умов" для підготовки спортсменів національної збірної до міжнародних стартів. Натомість, про які саме області України йдеться, олімпійський чемпіон не уточнив.

Отже, умови задля проведення спортивних змагань:

Участь у змаганнях можуть брати лише спортсмени дорослих і "найближчої до дорослих" вікових груп;

Змагання мають відбуватися без глядачів;

Організатори мусять дотримуватися умов безпеки, "передбачених законодавством про воєнний стан".

Крім того, тепер офіційно дозволено проводити навчально-тренувальні збори для підготовки до змагань. Проте в них не зможуть брати участь спортсмени до 16 років, які "потребують супроводження дорослою особою".

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