В УПЛ відбулася перша тренерська відставка сезону: команду очолив легенда "Металіста"

Клуб української Прем'єр-ліги "Металіст 1925" на офіційному сайті повідомив про припинення співпраці з головним тренером Валерієм Кривенцовим.

Харків'яни швидко знайшли заміну звільненому фахівцю. Обов'язки головного тренера виконуватиме колишній футболіст "Металіста", "Дніпра", "Металіста 1925", а також збірної України Едмар.

Як повідомляється на офіційному сайті харківського клубу, разом з Едмаром дует тренерів "Металіста 1925" складе ще один ексфутболіст клубу - Олег Голодюк.

Зазначимо, що це перша тренерська відставка в нинішньому сезоні УПЛ. Після 8 турів "Металіст 1925" з 9 очками посідає десяте місце чемпіонаті.

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