В Усика заберуть чемпіонський пояс після перемоги над Ф'юрі: екссуперник українця обурився

Колишній чемпіон світу в першій важкій вазі Тоні Белью розкритикував наміри Міжнародної боксерської федерації (IBF) позбавити свого титулу в надважкій вазі абсолютного чемпіона світу Олександра Усика.

Ще на початку травня IBF оголосила, що пояс стане вакантним через те, що Усик вчасно не провів обов'язковий захист проти офіційного претендента – хорвата Філіпа Хрговича.

Таким чином, після перемоги над Тайсоном Ф'юрі український боксер недовго залишатиметься у статусі "абсолюта", що передбачає володіння одразу чотирма головними титулами – WBA, WBO, WBC та IBF.

Очікується, що в реванші між Усиком і Ф'юрі, який збираються влаштувати 12-13 жовтня 2024 року в Ер-Ріяді, на кону стоятимуть лише три головні пояси – WBA, WBO та WBC, але вже не титул IBF, а відповідно й звання абсолютного чемпіона.

Новий володар титулу IBF у хевівейті визначиться у бою між Хрговичем та британцем Даніелем Дюбуа, який відбудеться 1 червня. Планується, що переможець цього поєдинку 20 або 21 вересня захищатиме пояс проти ексчемпіона в надважкій вазі британця Ентоні Джошуа.

"Це причина, через яку мій великий вид спорту стріляє собі в ногу! Чому Усик повинен звільняти пояс? Він найкращий надважковаговик світу та щойно показав це. Дозвольте йому провести реванш або битися з найкращим претендентом. Справді просто! Бісить політика цього спорту", – написав Белью на своїй сторінці у соцмережі Х.

До слова, у листопаді 2018 року Усик переміг Белью нокаутом у восьмому раунді, захистивши звання абсолютного чемпіона світу в крузервейті.

Додамо, що раніше Белью заявив, що рефері "вкрав" в українця дострокову перемогу над Ф'юрі.

Усик – Ф'юрі: підсумки бою за звання абсолютного чемпіона світу

У ніч проти 19 травня Усик переміг Ф'юрі роздільним рішенням суддів (115-112, 114-113, 113-114) в головному поєдинку боксерського шоу в саудівському в Ер-Ріяді. Наприкінці дев'ятого раунду українець відправив британця в нокдаун.

На нашому сайті можна переглянути відео найкращих моментів бою Усик – Ф'юрі, а також відео емоційної реакції Усика після перемоги над британцем.

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Таким чином, Олександр захистив пояси WBO, WBA, IBO та IBF, а також відібрав у "Циганського короля" титул WBC. Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

До цього останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Холіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому Усик став першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

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Нагадаємо, після бою Ф'юрі поцілував Усика та зворушливо звернувся до українського чемпіона.

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