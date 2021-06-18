В УЄФА пригрозили перенести фінал Євро-2020 з Лондона: названа причина

Вирішальний поєдинок турніру може прийняти Будапешт.

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) може перенести фінальний матч Євро-2020 зі стадіону "Вемблі" в Лондоні на "Пушкаш Арену" в Будапешті.

Як повідомляє The Times, це рішення може бути ухвалено, якщо британський уряд не зробить виняток для 2500 віп-гостей і не дозволить їм не відбувати карантин після прибуття до Англії.

Наразі особи, які прибувають до Англії з країн, включених в "червоний список", повинні відбувати 10-денну ізоляцію.

Подібна ситуація вже складалася перед фіналом Ліги чемпіонів. Тоді УЄФА вирішив перенести матч зі Стамбула, і Англія була одним з фаворитів на проведення цієї гри. Однак уряд країни і УЄФА не домовилися про карантинні винятки для спонсорів, віп-персон і журналістів. Тому фінал ЛЧ прийняв Порту.

Англія повинна прийняти півфінал і фінал Євро-2020. Матчі мають відбутися на стадіоні "Вемблі".

Півфінали континентальної першості заплановані на 6 і 7 липня, а фінал - 11 липня.

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