"Валенсія" з Яремчуком перервала п'ятиматчеву безвиграшну серію в Ла Лізі (відео)

Українець вийшов на поле наприкінці поєдинку проти "Райо Вальєкано".

"Валенсія" українського форварда Романа Яремчука обіграла "Райо Вальєкано" у стартовому матчі 18-го туру іспанської Ла Ліги. Поєдинок на "Естадіо де Вальєкас" у Мадриді завершився з рахунком 0:1 .

Єдиний гол у цьому протистоянні підопічні Рубена Барахи забили у другому таймі. На 61-й хвилині автором переможного удару став іспанець Серхі Канос.

Зазначимо, що наприкінці зустрічі "кажани" залишилися в меншості – на 90+1-й хвилині пряму червону картку отримав португальський захисник Тьєррі Коррея.

Яремчук розпочав гру на лавці запасних і вийшов на поле лише на 82-й хвилині, замінивши Уго Дуро.

Огляд матчу "Райо Вальєкано" – "Валенсія"

Здобувши перемогу в цьому поєдинку, "Валенсія" перервала свою п'ятиматчеву безвиграшну серію в чемпіонаті Іспанії. Команда Яремчук з 23 очками посідає 10-те місце у турнірній таблиці. "Райо Вальєкано" (20 балів) перебуває на 11-й позиції.

Наступний тур Ла Ліги відбудеться після різдвяно-новорічної паузи: "Валенсія" прийме "Вільярреал", а "Райо Вальєкано" на виїзді зіграє з "Хетафе". Обидва матчі заплановано на 2 січня 2024 року.

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