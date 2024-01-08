"Валенсія" з Яремчуком в екстратаймах видряпала путівку до 1/8 фіналу Кубка Іспанії (відео)

Роман Яремчук зіграв весь другий тайм матчу проти аутсайдера Сегунди.

"Валенсія" українського форварда Романа Яремчука обіграла "Картахену" у виїзному матчі 1/16 фіналу Кубка Іспанії. Зустріч на "Естадіо Мунісіпаль Картагонова" завершилася з рахунком 1:2 за підсумками екстратаймів.

Господарі несподівано вийшли вперед уже на 4-й хвилині зустрічі зусиллями Альфредо Ортуньйо.

Ще в першому таймі остання команда турнірної таблиці Сегунди (другий іспанський дивізіон – прим.) залишилася в меншості – на 45+1-й хвилині пряму червону картку отримав захисник Іван Калеро.

У другому таймі "кажани" скористалися чисельною перевагою та зрівняли рахунок – на 73-й хвилині відзначився Серхі Канос.

Оскільки основний час матчу завершився внічию, то гра перейшла до екстратаймів. Там підопічні Рубена Барахи забили переможний м'яч – автором вирішального удару на 106-й хвилині став Хосе Гая.

Зазначимо, що Яремчук розпочав поєдинок на лавці для запасних, але вийшов на поле одразу після перерви. Результативними діями український нападник не відзначився.

Огляд матчу "Картахена" – "Валенсія"

Наступний матч "Валенсія" проведе 14 січня на виїзді з "Кадісом" у чемпіонаті Іспанії. Після 19 турів "кажани" посідають дев'яте місце в Ла Лізі, набравши 26 очок.

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