"Валенсія" з Яремчуком відібрала очки у "Барселони" в матчі 17-го туру Ла Ліги (відео)

Український нападник вийшов у стартовому складі "кажанів" і був замінений у другому таймі.

"Валенсія" українського форварда Романа Яремчука зіграла внічию з "Барселоною" у домашньому матчі 17-го туру іспанської Ла Ліги. Поєдинок на стадіоні "Месталья" завершився з рахунком 1:1 .

Яремчук вийшов на гру у стартовому складі "кажанів" і вже на 2-й хвилині був дуже близьким до того, щоб відкрити рахунок. Після передачі від партнера Роман з м'ячем розвернувся у штрафному майданчику каталонців і пробив у правий нижній кут. Однак голкіпер "синьо-гранатових" Іньякі Пенья врятував свою команду.

Перший тайм поєдинку минув без голів. На старті другої половини матчу "Барселона" вийшла вперед – на 55-й хвилині відзначився Жоау Феліш.

Після пропущеного м'яча головний тренер "кажанів" Рубен Бараха на 62-й хвилині зняв Яремчука з поля, випустивши замість нього Серхі Каноса.

На 70-й хвилині "Веленсія" зуміла відігратися – Уго Гільямон завдав влучного удару, який дозволив господарям вирвати нічию в матчі проти чинного чемпіона Іспанії.

Огляд матчу "Валенсія" – "Барселона"

Буде додано незабаром.

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