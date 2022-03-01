"Вам ніколи не буде прощення": Миколенко емоційно звернувся до російських футболістів

"Вам ніколи не буде прощення": Миколенко емоційно звернувся до російських футболістів

Гравець збірної України засудив байдужість російських футболістів до військової агресії з боку їхньої країни.

Український захисник "Евертона" Віталій Миколенко написав дуже емоційне звернення до одного з лідерів російської футбольної збірної Артема Дзюби.

Миколенко звинуватив Дзюбу та гравців РФ у тому, що вони відмовчуються, поки їхня країна вторглася на територію України та знищує український народ.

"Поки ти, суко, мовчиш, Артем Дзюба та твої обісрані футболістики, вбивають мирних людей в Україні. Вас закриють у вашій залупі на все ваше життя та, головне, життя ваших дітей. І я цьому щиро радий. Вам ніколи не буде прощення, півні", - написав Миколенко в сторіз Instagram.

Раніше повідомлялося, що Росію та Білорусь усунули від міжнародних хокейних турнірів, а УЄФА та ФІФА відсторонили Росію від участі у футбольних турнірах. Зокрема, російські футбольні клуби вигнали з єврокубків, а збірна Росії не буде допущена до матчів плейоф ЧС-2022. Крім того, УЄФА розірвав багатомільйонний контракт із "Газпромом".

Також Міжнародний союз ковзанярів (ISU) відсторонив спортсменів з Росії та Білорусі від змагань під своєю егідою. Аналогічне рішення ухвалила Міжнародна федерація волейболу (FIVB).

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.

Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;

гелікоптерів – 29 од;

танків ‒ 198;

ББМ ‒ 846;

артилерійських систем – 77;

засоби ППО - 7;

РСЗВ - 24;

цистерн з ПММ - 60;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;

катери – 2 одиниці;

автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: