"Вам ніколи не зрозуміти нас, ви не в окупації нелюдів": зіркова українська легкоатлетка емоційно звернулася до своєї колеги з РФ

"Вам ніколи не зрозуміти нас, ви не в окупації нелюдів": зіркова українська легкоатлетка емоційно звернулася до своєї колеги з РФ

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук на своїй сторінці в Instagram звернулася до російської стрибунки у висоту Марії Ласіцкене через повномасштабну війну, яку РФ розв'язала проти України.

Марина Бех-Романчук відреагувала на ракетний удар, який російські окупанти здійснили в ніч проти 24 червня по спортивному комплексу навчального закладу НТУ "ХПІ" в Харкові.

Українська легкоатлетка виклала в Instagram-сторіз фото зруйнованого росіянами спортивного об'єкта та позначила Ласіцкене, яка раніше вчинила істерику через "бан" спортсменів країн-агресорок від міжнародних змагань.

"Як думаєш, дівчата по сектору зможуть добре підготуватися в цьому манежі до наступного зимового сезону? Вам ніколи не зрозуміти нас! Ви спите спокійно та солодко, їсте добре!

Мама, тато - вдома, діти не помирають, у вас є всі ліки і ви не в окупації нелюдів (які вбивають, ґвалтують, грабують). Але я впевнена, що всі понесуть покарання (включаючи тих, хто мовчить). І розплата буде страшною за цей біль та все те, що робить ваш російський нелюд", - написала Бех-Романчук.

24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 100-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх із новим світовим рекордом сезону виграла "золото" на турнірі в Чехії.

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