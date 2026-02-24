ТСН у соціальних мережах

Ванат і Циганков відзначилися голами в матчі "Жирони" у чемпіонаті Іспанії

Забиті м'ячі українців принесли каталонцям нічию у поєдинку з "Алавесом".

Віктор Циганков

Віктор Циганков / facebook.com/gironafc

Українські футболісти "Жирони" Владислав Ванат і Віктор Циганков відзначилися голами у виїзному матчі 25-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26 проти "Алавеса".

Уже на 5-й хвилині господарі поля відкрили рахунок завдяки точному удару Лукаса Боє. На 31-й хвилині Ванат відновив паритет у грі, замкнувши дальню стійку після подачі з кутового та скидання головою від Акселя Вітселя.

У другому таймі "біло-червоні" вийшли вперед — Циганков на 73-й хвилині увірвався до штрафного майданчика суперника на передачу Аззедіна Унахі, обійшов голкіпера й забив уже в порожні ворота.

Однак втримати перемогу підопічні Мічела не зуміли. На 89-й хвилині Боє оформив дубль і врятував "Алавес" від поразки — 2:2.

Зазначимо, що Ванат і Циганков вийшли у стартовому складі "Жирони". Ваната замінили на 68-й хвилині, а Циганков залишив поле на 84-й хвилині поєдинку. Український голкіпер каталонців Владислав Крапивцов весь матч провів на лавці для запасних.

Огляд матчу "Алавес" — "Жирона"

Після цього поєдинку "Жирона" (30 очок) посідає 11-те місце у турнірній таблиці Ла Ліги. "Алавес” (27 балів) перебуває на 14-й позиції.

У наступному турі іспанського чемпіонату "Жирона" 1 березня прийме "Сельту", а "Алавес" 27 лютого на виїзді зіграє з "Леванте".

