Ванат офіційно перейшов з "Динамо" до "Жирони"

Владислав став одноклубником Віктора Циганкова в Іспанії.

Владислав Ванат

Владислав Ванат / © ФК "Жирона"

Іспанська "Жирона" завершила трансфер форварда київського "Динамо" Владислава Ваната.

Про перехід 23-річного українця клуб Ла Ліги оголосив на своєму офіційному сайті.

Зазначається, Владислав підписав з "Жироною" контракт на п'ять сезонів.

Раніше авторитетний інсайдер Фабріціо Романо повідомляв, що іспанський клуб сплатив відступні за українського нападника у розмірі 20 мільйонів євро.

Ванат є вихованцем "Динамо". За першу команду "біло-синіх" він дебютував у травні 2021 року. Відтоді Владислав зіграв за киян 119 матчів, у яких забив 50 голів і віддав 19 результативних передач.

Минулого сезону Ванат провів 45 матчів за "Динамо" в усіх турнірах, відзначившись 21 забитим м'ячем та 9 гольовими передачами. Владислав став найкращим бомбардиром УПЛ-2024/25.

Ванат став третім українцем у "Жироні". За "біло-червоних" уже виступають півзахисник Віктор Циганков і воротар Владислав Крапивцов.

Каталонський клуб стартував у новому сезоні Ла Ліги з трьох поразок і наразі замикає турнірну таблицю.

У наступному турі чемпіонату Іспанії підопічні Мічела 14 вересня на виїзді зустрінуться із "Сельтою".

Раніше повідомлялося, що український півзахисник Георгій Судаков перейшов з донецького "Шахтаря" до португальської "Бенфіки".

