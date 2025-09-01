- Дата публікації
Ванат офіційно перейшов з "Динамо" до "Жирони"
Владислав став одноклубником Віктора Циганкова в Іспанії.
Іспанська "Жирона" завершила трансфер форварда київського "Динамо" Владислава Ваната.
Про перехід 23-річного українця клуб Ла Ліги оголосив на своєму офіційному сайті.
Зазначається, Владислав підписав з "Жироною" контракт на п'ять сезонів.
Раніше авторитетний інсайдер Фабріціо Романо повідомляв, що іспанський клуб сплатив відступні за українського нападника у розмірі 20 мільйонів євро.
Ванат є вихованцем "Динамо". За першу команду "біло-синіх" він дебютував у травні 2021 року. Відтоді Владислав зіграв за киян 119 матчів, у яких забив 50 голів і віддав 19 результативних передач.
Минулого сезону Ванат провів 45 матчів за "Динамо" в усіх турнірах, відзначившись 21 забитим м'ячем та 9 гольовими передачами. Владислав став найкращим бомбардиром УПЛ-2024/25.
Ванат став третім українцем у "Жироні". За "біло-червоних" уже виступають півзахисник Віктор Циганков і воротар Владислав Крапивцов.
Каталонський клуб стартував у новому сезоні Ла Ліги з трьох поразок і наразі замикає турнірну таблицю.
У наступному турі чемпіонату Іспанії підопічні Мічела 14 вересня на виїзді зустрінуться із "Сельтою".
