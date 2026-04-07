Ванат травмувався: "Жирона" з Циганковим обіграла третю команду Ла Ліги

"Жирона" вдома обіграла "Вільярреал" у заключному матчі 30-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Мунісіпаль де Монтіліві" у місті Жирона завершився з рахунком 1:0 .

Єдиний гол у цій зустрічі було забито наприкінці першого тайму — захисник гостей Пау Наварро зрізав м'яч у свої ворота.

У стартовому складі "Жирони" вийшли українці Владислав Ванат та Віктор Циганков.

Ванат уже на 12-й хвилині травмувався — після боротьби за м'яч український форвард схопився за задню поверхну стегна та був замінений на Абеля Руїса.

Циганков відіграв увесь поєдинок. Ба більше, Віктор завершував матч із капітанською пов'язкою, яку отримав від Івана Мартіна після заміни іспанця на 74-й хвилині.

Український голкіпер "Жирони" Владислав Крапивцов весь матч провів на лавці для запасних.

Завдяки цій перемозі "Жирона" (37 очок) піднялася на 12-те місце в турнірній таблиці Ла Ліги. "Вільярреал" (58 балів) продовжує посідати третю позицію.

У наступному турі "Жирона" 10 квітня на виїзді зустрінеться з мадридським "Реалом", а "Вільярреал" 12 квітня у гостях зіграє з "Атлетиком" Більбао.

