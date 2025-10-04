- Дата публікації
Категорія
- Проспорт
Ванат забив гол-красень за "Жирону" в чемпіонаті Іспанії
Це вже другий забитий м'яч Владислава в Примері.
Український форвард "Жирони" Владислав Ванат забив гол у матчі 8-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26 проти "Валенсії".
23-річний українець вийшов у стартовому складі каталонського клубу і на 18-й хвилині відкрив рахунок у поєдинку.
Перед карним майданчиком "кажанів" Ванат обіграв суперника і красивим ударом відправив м'яч у дальню "дев'ятку".
Відео гола Ваната
Для Владислава це вже другий забитий м'яч у чемпіонаті Іспанії. Своїм дебютним голом за "Жирону" він відзначився в матчі 4-го туру Примери проти "Сельти" (1:1).
Після першого тайму підопічні Мічела перемагають "Валенсію" з рахунком 1:0.
Інші два українські футболісти "Жирони", воротар Владислав Крапивцов та півзахисник Віктор Циганков, не потрапили до заявки на цей матч.
Нагадаємо, за стартові сім турів "Жирона" не здобула жодної перемоги і з трьома очками перебуває на останньому місці в таблиці Ла Ліги.