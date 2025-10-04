ТСН у соціальних мережах

Ванат забив гол-красень за "Жирону" в чемпіонаті Іспанії

Це вже другий забитий м'яч Владислава в Примері.

Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Владислав Ванат

Владислав Ванат / © ФК "Жирона"

Український форвард "Жирони" Владислав Ванат забив гол у матчі 8-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26 проти "Валенсії".

23-річний українець вийшов у стартовому складі каталонського клубу і на 18-й хвилині відкрив рахунок у поєдинку.

Перед карним майданчиком "кажанів" Ванат обіграв суперника і красивим ударом відправив м'яч у дальню "дев'ятку".

Відео гола Ваната

Для Владислава це вже другий забитий м'яч у чемпіонаті Іспанії. Своїм дебютним голом за "Жирону" він відзначився в матчі 4-го туру Примери проти "Сельти" (1:1).

Після першого тайму підопічні Мічела перемагають "Валенсію" з рахунком 1:0.

Інші два українські футболісти "Жирони", воротар Владислав Крапивцов та півзахисник Віктор Циганков, не потрапили до заявки на цей матч.

Нагадаємо, за стартові сім турів "Жирона" не здобула жодної перемоги і з трьома очками перебуває на останньому місці в таблиці Ла Ліги.

