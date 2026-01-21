Владислав Ванат / © ФК "Жирона"

Українського форварда "Жирони" Владислава Ваната вперше номінували на звання найкращого футболіста місяця в Ла Лізі.

Про це повідомляється на офіційній сторінці Ла Ліги в соцмережі X.

Протягом січня 24-річний український нападник забив чотири голи, відзначившись в усіх трьох матчах "біло-червоних" у чемпіонаті Іспанії.

В активі Ваната вже 7 голів у поточному розіграші Ла Ліги, він є найкращим бомбардиром своєї команди.

Конкурентами Владислава у боротьбі за звання найкращого грвця місяця в Ла Лізі є захисник "Сельти" Маркос Алонсо, вінгер "Реала Сосьєдад" Гонсалу Гедеш, нападник мадридського "Атлетіко" Александер Серлот та форвард "Мальорки" Ведат Мурікі.

Нагадаємо, Ванат перейшов до каталонського клубу з київського "Динамо" на початку вересня 2025 року, підписавши контракт на п'ять сезонів.

Окрім Владислава, у складі "біло-червоних" виступають ще два українці – півзахисник Віктор Циганков і воротар Владислав Крапивцов.

Наразі підопічні Мічела посідають 11-те місце у турнірній таблиці Ла Ліги, здобувши три перемоги поспіль.

У наступному турі чемпіонату Іспанії "Жирона" 26 січня прийматиме "Хетафе".

Раніше повідомлялося, що "Жирона" підписала голкіпера "Барселони" Марк-Андре тер Штегена.