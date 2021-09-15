VAR позбавив "Динамо" перемоги над "Бенфікою" в Лізі чемпіонів: чому скасували гол Шапаренка

Арбітр зафіксував офсайд у автора "гольової" передачі Дениса Гармаша.

Київське "Динамо" стартувало в єврокубковому сезоні з нічиєї. Підопічні Мірчі Луческу в матчі 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів поділили очки з лісабонською "Бенфікою" - 0:0.

"Біло-сині" стримували натиск суперника майже весь поєдинок, але в кінцівці несподівано ледве не вирвали перемогу. На 93-й хвилині Микола Шапаренко відправив м'яч у ближній кут після передачі Дениса Гармаша.

Динамівці разом з уболівальниками, які прийшли підтримати команду на НСК "Олімпійський", взялися нестримно радіти. Однак бригада арбітрів швидко усіх заспокоїла - рефері після перегляду відеоповтору (VAR) скасував гол через офсайд.

Що ж дозволило арбітрам відібрати у "Динамо" таку жадану перемогу? Шапаренко під час вирішального пасу Гармаша не перебував у положенні поза грою. Проте офсайд був у самого Гармаша в момент пасу Миколенко на нього. Саме це стало причиною скасування переможного голу "біло-синіх".

СТОП-КАДР ЕПІЗОДУ

ВІДЕООГЛЯД МАТЧУ

В іншому матчі стартового туру групи E "Барселона" на "Камп Ноу" програла "Баварії" (0:3).

Поєдинки 2-го туру групового етапу ЛЧ відбудуться 29 вересня: "Баварія" - "Динамо", "Бенфіка" - "Барселона".

По дві найкращі команди з кожної групи вийдуть в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Володарі третіх місць перейдуть до Ліги Європи, де в стикових матчах позмагаються проти команд, які посіли другі місця в групах ЛЄ.

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