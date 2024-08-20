Варді врятував "Лестер" від поразки з "Тоттенгемом" в першому матчі після повернення до АПЛ (відео)

"Лисиці" вирвали нічию у "шпор" в заключному поєдинку стартового туру Прем'єр-ліги.

"Лестер" і "Тоттенгем" розійшлися нічиєю в останньому матчі 1-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Кінг Павер" у Лестері завершився з рахунком 1:1 .

Перший тайм залишився за "шпорами" – на 29-й хвилині Педро Порро ударом головою вивів свою команду вперед після подачі Джеймса Меддісона з лівого флангу.

У другій половині зустрічі "лисиці" зуміли відігратися. Легенда клубу 37-річний Джеймі Варді з меж штрафного майданчика точно пробив головою, замкнувши м'який навіс, який виконав з правого флангу Іссахаку Фатаву. Більше голів команди не забивали.

Огляд матчу "Лестер" – "Тоттенгем"

Зазначимо, що для "Лестера" це був перший матч після повернення до елітного дивізону. Минулого сезону "лисиці" виграли Чемпіоншип (другий за рангом футбольний дивізіон Англії – прим.).

Цікаво, що, на відміну від "Тоттенгема", в історії "Лестера" є одне чемпіонство АПЛ. Під керівництвом Клаудіо Раньєрі "лисиці" здобули титул у сезоні-2015/16.

У другому турі АПЛ "Лестер" 24 серпня на виїзді зіграє проти "Фулгема", а "Тоттенгем" того ж дня прийме "Евертон".

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