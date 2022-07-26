"Варимося у своїй кухні": президент кримського клубу побідкався через те, що їх не беруть до чемпіонату РФ

Зокрема, функціонер заявив, що не бачить перспектив для розвитку команд із Криму.

Про це Васильєв сказав в інтерв'ю пропагандистському телеканалу "Матч ТВ".

Він наголосив на тому, що російські футбольні чиновники займаються лише розмовами про підтримку кримських команд, а насправді до конкретних рішень справа не доходить.

"Поки справа так і стоїть, ми розпочинаємо черговий внутрішній чемпіонат у серпні. Далі розмов нічого не рухається, на цю тему розмов не було. Ми мріємо стати частиною РФС, ми сім років займаємося футболом, але перспективи подальшого розвитку у нас немає, ми варимося у своїй кухні. Хочеться грати у більш серйозному чемпіонаті", - сказав Васильєв.

Він також назвав малоймовірним організацію сьогодні так званого чемпіонату співдружності, до створення якого заявило міністерство спорту РФ.

"Думаю, що для окремо взятого турніру, короткочасного кубка – це можливо, на більшу перспективу – поки що рано. Не готові інші клуби, Крим готовий завжди", - підсумував функціонер.

Додамо, що кримські ТСК (Сімферополь), СКЧФ (Севастополь) та "Перлина" (Ялта) виступали у Другій лізі російського футболу 2014 року. Утім, УЄФА зажадав від РФС виключити їх зі свого складу, не визнавши півострів територією РФ.

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