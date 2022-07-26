"Варимося у своїй кухні": президент кримського клубу побідкався через те, що їх не беруть до чемпіонату РФ

Президент кримського футбольного клубу "Кримтеплиця" Олександр Васильєв висловився щодо недопуску команд із окупованого півострова до складу російського чемпіонату.
Зокрема, функціонер заявив, що не бачить перспектив для розвитку команд із Криму.
Про це Васильєв сказав в інтерв'ю пропагандистському телеканалу "Матч ТВ".
Він наголосив на тому, що російські футбольні чиновники займаються лише розмовами про підтримку кримських команд, а насправді до конкретних рішень справа не доходить.
"Поки справа так і стоїть, ми розпочинаємо черговий внутрішній чемпіонат у серпні. Далі розмов нічого не рухається, на цю тему розмов не було. Ми мріємо стати частиною РФС, ми сім років займаємося футболом, але перспективи подальшого розвитку у нас немає, ми варимося у своїй кухні. Хочеться грати у більш серйозному чемпіонаті", - сказав Васильєв.
Він також назвав малоймовірним організацію сьогодні так званого чемпіонату співдружності, до створення якого заявило міністерство спорту РФ.
"Думаю, що для окремо взятого турніру, короткочасного кубка – це можливо, на більшу перспективу – поки що рано. Не готові інші клуби, Крим готовий завжди", - підсумував функціонер.
Додамо, що кримські ТСК (Сімферополь), СКЧФ (Севастополь) та "Перлина" (Ялта) виступали у Другій лізі російського футболу 2014 року. Утім, УЄФА зажадав від РФС виключити їх зі свого складу, не визнавши півострів територією РФ.
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