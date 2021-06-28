"Вас на полі не буде 11": Зеленський звернувся до збірної України напередодні матчу зі шведами на Євро-2020

"Вас на полі не буде 11": Зеленський звернувся до збірної України напередодні матчу зі шведами на Євро-2020

Глава держави закликав приєднуватися до флешмобу.

Президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення до футбольної збірної країни напередодні матчу 1/8 фіналу Євро-2020 з національною командою Швеції.

Ролик зі словами підтримки глава держави опублікував в Instagram.

"Привіт, моя люба збірна України з футболу. Я - Володимир Зеленський, президент України. Але завтра я буду звичайним громадянином України і я буду твоїм фанатом.

Я буду разом з тобою всі 90 хвилин, повір мені - я буду разом з тобою співати гімн України, я буду разом з тобою кричати після кожного гострого моменту. Мені буде дуже боляче через кожну підніжку і я буду дуже радіти кожному забитому голу.

Я буду разом з тобою всі ці хвилини на полі, як кожен українець, як кожен громадянин України. Тож знай - вас на полі не буде 11, нас на полі буде 40 мільйонів", - сказав Зеленський.

Матч Швеція - Україна відбудеться у вівторок, 29 червня. Зустріч розпочнеться о 22:00 за київським часом. ТСН Проспорт детально висвітлює ситуацію довколо першої в історії гри нашої збірної в плейоф чемпіонатів Європи та проведе онлайн-трансляцію поєдинку.

Підопічні Андрія Шевченка з 3 очками посіли третє місце в групі С та завоювали одну з чотирьох путівок до плейоф для команд, що посіли треті місця в своїх групах.

з 3 очками посіли третє місце в групі С та завоювали одну з чотирьох путівок до плейоф для команд, що посіли треті місця в своїх групах. Шведи з 7 балами виграли групу E. Саме перемога скандинавів над Польщею в матчі останнього туру вивела українську збірну в 1/8 фіналу.

в матчі останнього туру вивела українську збірну в 1/8 фіналу. Переможець пари Швеція - Україна у чвертьфіналі вийде на переможця пари Англія - Німеччина.

Євро-2020: українські футболісти вперше у своїй історії зіграють в 1/8 фіналу

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