Василь Костюк фінансово підтримує формування дитячої збірної України з карате

Формування дитячої збірної стало можливим завдяки меценатській підтримці бізнесмена Василя Костюка. Його фонд взяв на себе повне фінансування міжнародних стартів юних спортсменів віком до 14 років. Це унікальний для українського спорту приклад, адже брак ресурсів часто стає перешкодою для розвитку талановитої молоді.

“Ініціатива УФК та Василя Костюка дає шанс юним каратистам відточувати свою майстерність на світовій арені, а водночас - закладає фундамент для появи нового покоління чемпіонів та розвитку масового спорту в Україні”, - розповіли у пресслужбі Української Федерації Карате.

Нагадаємо, раніше у Львові відомому бізнесмену та меценату Василю Костюку вручили символічну золоту медаль на знак подяки за багаторічну підтримку розвитку карате в Україні. Почесну відзнаку йому передали легенди українського карате – чемпіонка Європи 2017 року Катерина Крива та чемпіон Європи 2019 року Станіслав Горуна – під час відвідин тренування юних каратистів у львівському клубі “Одіссей”.