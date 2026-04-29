Проспорт
84
Василь Костюк отримав почесне визнання від Української федерації карате

Український меценат і бізнесмен Василь Костюк отримав почесне визнання від Української федерації карате — йому присвоєно чорний пояс та третій дан.

Про це повідомляється на офіційному сайті Федерації.

Нагородження відбулося 18 квітня під час турніру Friends Cup у Львові, який щороку об’єднує сотні юних спортсменів, тренерів і прихильників карате. У межах заходу Костюк також долучився до вручення нагород переможцям і поспілкувався з учасниками змагань та їхніми родинами.

У Федерації відзначають, що це рішення відображає системний внесок Костюка у розвиток карате в Україні. Зокрема, за його ініціативи було створено модель дитячих резервних збірних — національних команд для дітей віком 10-13 років, які отримують повне або часткове фінансування для участі в міжнародних змаганнях.

У 2025 році до складу такої збірної увійшли 24 юних каратисти, ще 24 спортсмени сформували команду у 2026 році. Такий підхід дозволяє зменшити фінансове навантаження на родини та забезпечити безперервний тренувальний і змагальний процес.

«У час, коли світ шукає ефективні моделі розвитку молоді, український досвід демонструє: інвестиції у дітей — це інвестиції у майбутнє. Ініціатива Василя Костюка є прикладом того, як стратегічне бачення, поєднане з реальною підтримкою, здатне змінювати систему та створювати унікальні можливості для нового покоління спортсменів. Адже справжня сила чорного поясу — не лише у майстерності, а у здатності вести за собою, підтримувати інших і залишати після себе спадщину, що працює на роки вперед», — зазначають в УФК.

Нагадаємо, раніше президент Української федерації карате Іван Дутчак заявив, що завдяки меценатській підтримці бізнесмена Василя Костюка українське карате вийшло на новий рівень.

