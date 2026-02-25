Василь Костюк: Україна вперше стала найсильнішою командою Європи з карате

Реклама

Спонсор Української федерації карате Василь Костюк підбив підсумки першого року співпраці з Федерацією та прокоментував історичну перемогу молодіжної збірної України на чемпіонаті Європи серед кадетів, юніорів та молоді.

За його словами, першою емоцією після новини про перемогу України в загальнокомандному заліку була щира гордість за країну, спортсменів і тренерів. Він наголосив, що на змаганнях у Лімасолі українська збірна “не просто виборола медалі - вона вперше в історії стала найсильнішою командою континенту”.

“Такий результат - це доказ того, що системна робота, віра в молодь і правильна організація підготовки дають свій результат”, - зазначив Костюк.

Він звернув увагу і на якість здобутих нагород. Україна виборола 13 медалей - 4 золоті, 7 срібних та 2 бронзові. На переконання спонсора Федерації, йдеться не просто про хорошу статистику, а про стратегічний прорив. “Молодіжна збірна повторила рекорд за кількістю медалей, але значно підвищила їх “золоту вагу”. Це означає, що українські каратисти вже не наздоганяють, а задають темп у Європі”, - підкреслив він.

Окремо Костюк відзначив роль тренерського штабу на чолі з Дмитром Негатуровим, наголосивши, що саме щоденна системна робота тренерів формує основу таких результатів. “Адже на змаганнях такого рівня їдуть найкращі атлети, які фізично готові перемагати. Але саме психологічна підготовка та стан спортсмена вирішує, хто підніметься на п’єдестал”, - зауважив він.

Говорячи про співпрацю з керівництвом федерації, Василь Костюк підкреслив партнерський характер взаємодії. За його словами, професійний підхід керівництва на чолі з Іваном Дутчаком дозволяє швидко та ефективно реалізовувати ініціативи. “Ми працюємо як партнери, які мають спільну мету. Ми інвестуємо не лише в результат сьогодні, а в майбутнє українського спорту”, - зазначив він.

Підсумовуючи перший рік співпраці, Костюк сформулював його так: “Це рік, коли спільна мета, системна підтримка і щоденна праця перетворили потенціал українських спортсменів на історичний результат для всієї Європи”.

За його словами, надалі головне завдання - зберегти динаміку розвитку та зробити такі перемоги не винятком, а стабільною традицією українського карате.

Нагадаємо, з 6 по 8 лютого в місті Лімасол (Кіпр) відбувся 53-й чемпіонат Європи з карате серед кадетів, юніорів та молоді (U21). У змаганнях взяли участь 1276 спортсменів із 47 країн. Чемпіонат став історичним для України: вперше наша збірна посіла перше загальнокомандне місце в Європі, здобувши 4 золоті, 7 срібних та 2 бронзові медалі.