"Васю, ти проломив дно": Ломаченко потрапив у скандал, виклавши відео інтерв’ю митрополита УПЦ МП

Український боксер Василь Ломаченко виклав інтерв'ю зі скандальним митрополитом Запорізьким та Мелітопольським Лукою (в миру Андрій Коваленко).

Так, ексчемпіон світу в трьох вагових категоріях перервав місячну мовчанку в Інтернеті та опублікував перший пост, починаючи від 2 липня.

Відповідне відео з митрополитом УПЦ МП з'явилося на офіційній сторінці Ломаченка в Instagram.

Зазначимо, що у відео опубліковано інтерв'ю священника, яке той дав 30 березня російській службі ВВС.

Зокрема, у ролику священнослужитель зізнається, що 24 лютого стало для нього шоком і він не міг повірити у те, що сталося. На думку Луки причиною війни став гріх – гріх гордині, гріх влади, і що людство розслабилося і забуло про Бога. Раніше Лука згадував, що останньою краплею, яка спровокувала напад, став парад ЛГБТ у Києві.

Окрім того, Митрополит – активний противник автокефалії української церкви. Також Лука сприяє депортації українців із Маріуполя, вивозячи мирних мешканців до Росії.

"Частина перша: вбивство – гріх", – підписав відео Ломаченко.

Щодо дій Ломаченка, а саме - опублікуванні цього відео, то його вщент "рознесли" користувачі в коментарях:

Вася ти проломив дно

Ну прикол, 170 днів повномасштабної війни а у васі вата ще не вигоріла з голови

Василь виявився продажною Василисою

Бл*ть а ломаченко далі за московських попів...фууууу бл*ть

Ватно-православна програма. Продовження

БАВОВНА, бавовна в голові в тебе

Такого відбитого на голову бовдура як ти світ ще не бачив

Вася, тобі, як публічній особі, потрібно постити зовсім інші пости і висвітлювати реальну картину війни. Бачу тобі мало смертей наших людей та солдат, щоб відкрити очі і мати тверду позицію

Додамо, Ломаченко досі публічно не засудив вторгнення російської армії до України. Утім, Василь від початку війни вступив до тероборони Білгород-Дністровського.

Раніше повідомлялося, що стала відома дата наступного бою Ломаченка. Ім'я суперника і місце проведення поєдинку будуть визначені, коли Василю дозволять виїзд за межі України.