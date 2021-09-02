"Вау": в Європі захопилися голом Яремчука у ворота збірної Казахстану (відео)

Приємний епізод з невдалого поєдинку.
Відомий в Європі телеканал Sky Sports висловив захоплення голом форварда збірної України Романа Яремчука в матчі 4-го туру відбіркового турніру Чемпіонату світу-2022 з національною командою Казахстану (2:2).
У Twitter-акаунті транслятора було опубліковано епізод, коли вже на 2-й хвилині поєдинку нападник "синьо-жовтих" ефектним ударом зміг вразити ворота суперника.
"Вау. Роман Яремчук, можливо, вже забив гол тижня!" - сказано в коментарі до ролика.
Wow— Sky Sports Football (@SkyFootball) September 1, 2021
Roman Yaremchuk may have already scored the goal of the week!
Watch World Cup Qualifiers on Sky Sports pic.twitter.com/6InBE6r472
А ось і відео самого шедевра:
Шикарний гол ... Яремчук .. Казахстан -Україна pic.twitter.com/L836jUmFw1— Serhiy Yakovenko (@divichki) September 1, 2021
- Після чотирьох матчів відбору ЧС-2022 в активі української збірної 4 очки. "Синьо-жовті" зіграли внічию 1:1 проти Франції, Фінляндії та Казахстану.
- Після виїзного поєдинку з Казахстаном збірна України повернулася до Києва, щоб у матчі наступного туру кваліфікації на мундіаль прийняти Францію. Гра відбудеться 4 вересня на НСК "Олімпійський".