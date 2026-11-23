Деонтей Вайлдер / © Associated Press

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Стало відомо, хто стане суперником ексчемпіона світу в надважкій вазі Деонтея Вайлдера у наступному поєдинку.

Після того, як чемпіон Zuffa у крузервейті Джей Опетая знявся з бою проти "Бронзового бомбардувальника", його замінить конголезький надважковаговик Мартін Баколе.

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Про це офіційно повідомив стримінговий сервіс Netflix, який транслюватиме вечір боксу в Кардіффі (Уельс). Поєдинок між Вайлдером та Баколе відбудеться 11 грудня в андеркарді довгоочікуваного бою британських надважковаговиків Тайсона Ф'юрі та Ентоні Джошуа.

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Спершу планувалося, що Баколе в андеркарді цього ж вечора боксу проведе бій проти нігерійського надважковаговика Соломона Адебайо, але зрештою його суперником стане саме Вайлдер.

Вайлдер востаннє виходив на ринг у квітні 2026 року, коли в Лондоні роздільним рішенням суддів переміг британця Дерека Чісору.

Баколе у своєму попередньому поєдинку в травні 2025 року боксував проти нігерійця Ефе Аджагби — поєдинок завершився рішенням більшості суддів унічию.

Раніше повідомлялося, що Усик підтвердив наміри змінити вагову категорію та битися з непереможним чемпіоном.

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