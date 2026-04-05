Вайлдер переміг Чісору в яскравому бою з трьома нокдаунами

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі американець Деонтей Вайлдер переміг британця Дерека Чісору в головному бою вечора боксу, який відбувся в ніч проти 5 квітня на "O2 Arena" в Лондоні.

Яскравий поєдинок тривав усю дистанцію з 12 раундів, за підсумками яких судді роздільним рішенням віддали перемогу "Бронзовому бомбардувальнику" — 115:111, 112:115, 115:113.

Від першого раунду Чісора діяв першим номером, однак більшість його атак закінчувалися клінчами. У восьмому раунді Дерек влучив по американцю потужним оверхендом, але той моментально відповів і відправив британця в нокдаун.

В 11-му раунді боксери по черзі побували в нокдауні, але змогли підвестися та продовжити бій. Відтак переможця довелося визначати суддям, які роздільним рішенням стали на бік Вайлдера.

Зазначимо, що для обох боксерів цей бій став 50-м на професійному рингу.

Для 40-річного Вайлдера це 45-та перемога на профірингу (43 — нокаутом). Також на рахунку американця одна нічия та чотири поразки. У попередньому бою "Бронзовий бомбардувальник" у червні 2025-го технічним нокаутом переміг свого співвітчизника Тайррелла Герндона.

42-річний Чісора зазнав 14-ї поразки в кар'єрі. Також у його послужному списку 36 перемог (23 — нокаутом). Минулий бій Дерек провів у лютому 2025-го, одноголосним рішенням суддів здобувши перемогу над шведом Отто Валліном.

Варто зазначити, що з Вайлдером хотів провести свій наступний бій чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBC та IBF Олександр Усик, але сторони так і не домовилися про поєдинок.

Відтак українець 23 травня в Єгипті вийде в ринг проти кікбоксера Ріко Верховена.

