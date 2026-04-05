ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
20k
Час на прочитання
2 хв

Вайлдер переміг Чісору в яскравому бою з трьома нокдаунами

"Бронзовий бомбардувальник" здолав британця роздільним рішенням суддів.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Чісора — Вайлдер

Чісора — Вайлдер / instagram.com/daznboxing

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі американець Деонтей Вайлдер переміг британця Дерека Чісору в головному бою вечора боксу, який відбувся в ніч проти 5 квітня на "O2 Arena" в Лондоні.

Яскравий поєдинок тривав усю дистанцію з 12 раундів, за підсумками яких судді роздільним рішенням віддали перемогу "Бронзовому бомбардувальнику" — 115:111, 112:115, 115:113.

Від першого раунду Чісора діяв першим номером, однак більшість його атак закінчувалися клінчами. У восьмому раунді Дерек влучив по американцю потужним оверхендом, але той моментально відповів і відправив британця в нокдаун.

В 11-му раунді боксери по черзі побували в нокдауні, але змогли підвестися та продовжити бій. Відтак переможця довелося визначати суддям, які роздільним рішенням стали на бік Вайлдера.

Огляд бою Чісора — Вайлдер

Зазначимо, що для обох боксерів цей бій став 50-м на професійному рингу.

Для 40-річного Вайлдера це 45-та перемога на профірингу (43 — нокаутом). Також на рахунку американця одна нічия та чотири поразки. У попередньому бою "Бронзовий бомбардувальник" у червні 2025-го технічним нокаутом переміг свого співвітчизника Тайррелла Герндона.

42-річний Чісора зазнав 14-ї поразки в кар'єрі. Також у його послужному списку 36 перемог (23 — нокаутом). Минулий бій Дерек провів у лютому 2025-го, одноголосним рішенням суддів здобувши перемогу над шведом Отто Валліном.

Варто зазначити, що з Вайлдером хотів провести свій наступний бій чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBC та IBF Олександр Усик, але сторони так і не домовилися про поєдинок.

Відтак українець 23 травня в Єгипті вийде в ринг проти кікбоксера Ріко Верховена.

Раніше повідомлялося, що Вайлдер пояснив, чому зірвався бій з Усиком.

Дата публікації
Кількість переглядів
20k
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie