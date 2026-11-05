ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
432
Час на прочитання
1 хв

Вайлдер після зриву бою з Усиком дізнався суперника в андеркарді поєдинку Ф'юрі — Джошуа

"Бронзовий бомбардувальник" зустрінеться в ринзі з непереможним австралійцем Джеєм Опетаєю.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Деонтей Вайлдер

Деонтей Вайлдер / © Associated Press

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Деонтей Вайлдер (45-4-1, 43 КО) визначився із суперником після зриву перемовин про бій з українцем Олександром Усиком.

Про це повідомив стримінговий сервіс Netflix.

41-річний американець проведе поєдинок з непереможним австралійцем Джеєм Опетаєю (31-0, 24 КО). Бій відбудеться 11 грудня на арені "Principality Stadium" в Кардіффі (Уельс) в андеркарді вечора боксу, головною подією якого стане довгоочікуване протистояння британських надважковаговиків Тайсона Ф'юрі та Ентоні Джошуа.

Вайлдер востаннє виходив на ринг у квітні 2026 року, коли в Лондоні роздільним рішенням суддів переміг британця Дерека Чісору.

31-річний Опетая є чинним чемпіоном світу у першій важкій вазі за версією The Ring. Заради бою з "Бронзовим бомбардувальником" він підніметься до надважкої категорії.

У вересні австралієць достроково переміг чемпіона WBC у першій важкій вазі Ноеля Мікаеляна в Лас-Вегасі, однак не здобув титул через те, що організація відмовилася санкціонувати цей поєдинок і не виставила на кін свій пояс.

Раніше повідомлялося, що Усик підтвердив наміри змінити вагову категорію та битися з непереможним чемпіоном.

Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie