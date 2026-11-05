Вайлдер після зриву бою з Усиком дізнався суперника в андеркарді поєдинку Ф'юрі — Джошуа

Деонтей Вайлдер / © Associated Press

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Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Деонтей Вайлдер (45-4-1, 43 КО) визначився із суперником після зриву перемовин про бій з українцем Олександром Усиком.

Про це повідомив стримінговий сервіс Netflix.

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41-річний американець проведе поєдинок з непереможним австралійцем Джеєм Опетаєю (31-0, 24 КО). Бій відбудеться 11 грудня на арені "Principality Stadium" в Кардіффі (Уельс) в андеркарді вечора боксу, головною подією якого стане довгоочікуване протистояння британських надважковаговиків Тайсона Ф'юрі та Ентоні Джошуа.

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Вайлдер востаннє виходив на ринг у квітні 2026 року, коли в Лондоні роздільним рішенням суддів переміг британця Дерека Чісору.

31-річний Опетая є чинним чемпіоном світу у першій важкій вазі за версією The Ring. Заради бою з "Бронзовим бомбардувальником" він підніметься до надважкої категорії.

У вересні австралієць достроково переміг чемпіона WBC у першій важкій вазі Ноеля Мікаеляна в Лас-Вегасі, однак не здобув титул через те, що організація відмовилася санкціонувати цей поєдинок і не виставила на кін свій пояс.

Раніше повідомлялося, що Усик підтвердив наміри змінити вагову категорію та битися з непереможним чемпіоном.

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