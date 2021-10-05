Вайлдер про Усика: думаю, що Олександр буде людиною честі і проведе бій зі мною

Вайлдер про Усика: думаю, що Олександр буде людиною честі і проведе бій зі мною

Незабаром на американця очікує третя дуель с Тайсоном Ф'юрі.

Колишній чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі американець Деонтей Вайлдер заявив про бажання провести бій з українцем Олександром Усиком, який нещодавно переміг британця Ентоні Джошуа та став володарем чотирьох поясів за версіями WBA, IBF, WBO та IBO в надважкій вазі.

Про це повідомляє FightNews із посиланням на подкаст Last Stand Podcast.

Вайлдер хоче зустрітися в ринзі з Усиком у разі перемоги над британцем - Тайсоном Ф'юрі. Їхня битва, яка вже буде третьою за рахунком, відбудеться 9 жовтня.

"Сподіваюся, що в цей час наступного року у нас буде абсолютний чемпіон. Я не знаю. Але коли я поб'ю Ф'юрі, і якщо Усик вдруге переможе Джошуа, а багато людей у світі пророкують, що це станеться, якщо тільки Ентоні нічого не змінить у своєму тренувальному таборі, то, думаю, Олександр буде людиною честі і проведе бій зі мною.

Я вважаю, що ми зможемо побачити цей бій, тому що я винесу Ф'юрі. У моїй голові немає ні найменшого сумніву в цьому. Тайсон не тренувався так само ретельно, як я, він не хоче цього так сильно, як я. І він не знає, що на нього чекає. Вони ніколи не бачили такого Вайлдера. Ніхто не бачив мене таким. Я доведу це всім моїм скептикам і прихильникам. 9 жовтня буде веселий вечір боксу.

Якщо все складеться добре, якщо на той момент у Усика ще будуть титули, а я поб'ю Ф'юрі, то думаю, що ви побачите це бій. Але подивимося, як вийде, оскільки коли у бійців з'являються пояси, вони ведуть себе кумедно", - сказав Вайлдер.

На рахунку 35-річного Вайлдера 42 перемоги (41 - нокаутом), 1 нічия і 1 поразка. У своєму останньому бою в лютому 2020 року американець програв нокаутом британцю і втратив пояс WBC;

британцю і втратив пояс WBC; Усик переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113 і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі;

і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі; Олександр став чемпіоном світу у другій для себе ваговій категорії. Раніше він зібрав усі чотири найпрестижніші пояси в крузервейті. Для 34-річного Усика це був 19-й поєдинок у професіоналах. У його активі 19 перемог.

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