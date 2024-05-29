Вайлдер спрогнозував переможця реваншу Усик – Ф'юрі

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Деонтей Вайлдер поділився думками про потенційний бій-реванш між абсолютним чемпіоном світу в хевівейті Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі.

Американець вважає українського боксера фаворитом другого поєдинку проти "Циганського короля", проте не виключає, що все може піти й за іншим сценарієм.

"Тут справа в тому, хто і як себе покаже у бою. Часто у нас бувають хороші дні та погані дні. Ти ніколи не знаєш, що буде. Якби треба було обирати переможця реваншу, то я назвав би Усика. Але подивимося, що станеться", – сказав Вайлдер в інтерв'ю YouTube-каналу Fight Hub TV.

Також "Бронзовий бомбардувальник" відповів на запитання, як би боксував, якби опинився з Усиком в одному ринзі.

"Джеб. Я робив би те, що роблю найкраще – завдавав ударів правою. Якщо я вдарю правою будь-кого, це буде нокаут. Мені варто було б розробити стратегію, щоб дістатися до нього. Але є одна річ – він шульга. А я люблю таких боксерів. Як боксер надважкої ваги я завжди даю людям те, що вони хочуть побачити. І це нокаут", – сказав Вайлдер.

Раніше повідомлялося, що Вайлдер відреагував на перемогу Усика над Ф'юрі.

Усик – Ф'юрі: підсумки бою за звання абсолютного чемпіона світу

У ніч проти 19 травня Усик переміг Ф'юрі роздільним рішенням суддів (115-112, 114-113, 113-114) в головному поєдинку боксерського шоу в саудівському Ер-Ріяді. Наприкінці дев'ятого раунду українець відправив британця в нокдаун.

На нашому сайті можна переглянути відео найкращих моментів бою Усик – Ф'юрі, а також відео емоційної реакції Усика після перемоги над британцем.

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Таким чином, Олександр захистив пояси WBO, WBA, IBO та IBF, а також відібрав у "Циганського короля" титул WBC. Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

До цього останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Холіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому Усик став першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

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Нагадаємо, Ф'юрі офіційно активував опцію про реванш з Усиком. За словами промоутера Боба Арума, другий бій між українцем і британцем відбудеться наприкінці 2024-го або на початку 2025 року в Ер-Ріяді.

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