Важка травма лідера і потужний другий тайм: "Шахтар" у Києві стримав "Інтер" у матчі Ліги чемпіонів (відео)

Важка травма лідера і потужний другий тайм: "Шахтар" у Києві стримав "Інтер" у матчі Ліги чемпіонів (відео)

"Гірники" набрали перше очко.

Донецький "Шахтар" зіграв внічию з міланським "Інтером" у домашньому матчі 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Зустріч у Києві на стадіоні НСК "Олімпійський" завершилася з рахунком 0:0.

Перший тайм вийшов досить рівним, проте почався він не найкращим чином для "гірників". Не минуло і 10 хвилин, як важку травму після падіння отримав Лассіна Траоре. Продовжити гру форвард не зміг, а замість нього вийшов Тете.

"Інтер" в атаці був все ж трохи гостріше. Чого тільки варті удари Едіна Джеко вище воріт із кількох метрів і потрапляння Ніколи Барелли у поперечину.

Associated Press

У "Шахтаря" моменти були у Манора Соломона і Тете, але м'яч після їхніх ударів пролітав поруч зі стійкою воріт Саміра Хандановича.

Одразу ж після перерви забивати міг Педріньо, але його на мить випередив Мілан Шкріньяр, який вибив м'яч на кутовий і не дав бразильцю замкнути передачу.

На 66-й хвилині до голу ледь не призвела помилка Андрія Пятова, який віддав неточну передачу. Але Лаутаро Мартінес, пробиваючи метрів з 10, послав м'яч вище поперечини.

Наприкінці гри Пятов проявив вже себе зі знаком плюс, за хвилину двічі потягнувши непрості удари Хоакіна Корреа і Стефена Де Врея головою.

У цілому ж, "Шахтар" досить потужно провів другий тайм, але заробив лише очко.

В іншому матчі 2-го туру групи D мадридський "Реал" на "Сантьяго Бернабеу" прийме молдавський "Шериф". Матч розпочнеться 28 вересня о 22:00.

У першому турі "Шахтар" сенсаційно програв "Шерифу" (0:2), а "Інтер" поступився "Реалу" (0:1).

"Шерифу" (0:2), а "Інтер" "Реалу" (0:1). По дві найкращі команди з кожної групи вийдуть до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Володарі третіх місць перейдуть до Ліги Європи, де у стикових матчах поборються проти команд, які посіли другі місця у групах ЛЄ.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання