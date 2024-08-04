"Важкий рік для моєї сім'ї": Бех-Романчук не стримала сліз після фіаско у фіналі Олімпіади-2024

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук емоційно прокоментувала свій результат у фіналі змагань з потрійного стрибка на Олімпійських іграх-2024 в Парижі.

29-річна спортсменка у перших двох спробах зробила заступ, після чого у третій спробі стрибнула на 13,98 метра. Цього виявилося недостатньо для того, щоб продовжити боротьбу за медаль, і вона достроково припинила виступи у фіналі, посівши у підсумку передостаннє, 11-те місце.

У коментарі Суспільне Спорт після завершення змагань Бех-Романчук не стримала сліз.

"Налаштовувалася на те, аби зробити третю спробу. Не загадувала, що було за спиною, бо є тут і зараз, минуле – неважливе. Було чимало чудового, окрім поразок.

На жаль, ту підготовку, яку я пройшла, взагалі важко назвати підготовкою. Вона відіграла негативний якийсь свій бік, особливо останні три тижні, що були надскладними для мене.

Заступи у двох спробах? Не знаю, не бачила, який там заступ. Все, що можу сказати, – зробила усе можливе цього року. На мою думку, це пропущений рік.

Не можу сказати, що це мені заважало – кожен повинен концентруватися на собі. Це однозначно важкий рік для моєї сім'ї. Ми просто повинні його пережити", – зі сльозами підсумувала Марина.

Олімпіада в Парижі стала лише другим стартом для Марини цього сезону. Вона пропустила майже усі змагання через травму стопи.

Бех-Романчук вперше в кар'єрі виступила у фіналі Олімпіади у потрійному стрибку. На минулих двох Олімпійських іграх вона змагалася в стрибках у довжину та теж залишалася без медалей.

На початку липня цього року Бех-Романчук здобула "бронзу" в потрійному стрибку на етапі Діамантової ліги в Монако, показавши результат 14,81 метра. Її особистий рекорд у цій дисципліні – 15,02 метра.

Раніше повідомлялося, що чоловік Марини, український плавець Михайло Романчук, знявся з Олімпіади-2024. Через хворобу він не виступив у кваліфікації на дистанції 1500 метрів вільним стилем, де вигравав "срібло" ОІ-2020 у Токіо.

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