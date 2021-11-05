Категорія
Проспорт
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

"Важлива частина нашої історії": катарський клуб офіційно підтвердив відхід Хаві до "Барселони"

"Важлива частина нашої історії": катарський клуб офіційно підтвердив відхід Хаві до "Барселони"

Associated Press

Незабаром іспанський фахівець буде представлений коучем "синьо-гранатових".

Катарський "Аль-Садд" оголосив, що Хаві залишив посаду головного тренера команди та очолить каталонську "Барселону".

Відповідна заява була опублікована на офіційному сайті катарського клубу.

"Керівництво "Аль-Садда" домовилося про перехід Хаві до "Барселони" після того, як клуб виплатив суму відступних, прописану у контракті. Хаві - важлива частина нашої історії, ми бажаємо йому удачі. Декілька днів тому він повідомив про своє бажання очолити "Барселону", оскільки його рідна команда перебуває в критичному стані. Ми вирішили не перешкоджати цьому бажанню", - повідомила пресслужба катарського клубу.

Термін контракту Хаві з "Барселоною" не уточнюється. За неофіційними даними, компенсація, яку каталонський клуб заплатив "Аль-Садду" за достроковий відхід 41-річного іспанського фахівця, складає 5 мільйонів євро.

  • Хаві є вихованцем "Барселони", тут він провів всю свою кар'єру від 1998 до 2015 року. Потім іспанець перейшов до "Аль-Садда", де завершив кар'єру гравця і згодом почав тренерську.
  • Під керівництвом Хаві "Аль-Садд" став чемпіоном Катару в сезоні-2020/21, не програвши жодного матчу. Напередодні "Аль-Садд" встановив новий клубний рекорд, довівши свою безпрограшну серію у національному чемпіонаті до 34 поєдинків.
  • 28 жовтня "Барселона" оголосила про звільнення Рональда Кумана з посади головного тренера. В останніх двох матчах командою керував 49-річний Серхі Бархуан, який раніше тренував молодіжну команду "Барселони". Каталонці зіграли внічию з "Алавесом" у Примері та обіграли київське "Динамо" в Лізі чемпіонів.

Читайте також:

Зінченко зацідив одноклубнику м'ячем в голову на передматчевій розминці: відео з епічним фейлом українця

Попереду битва з росіянином: юний українець вийшов до фіналу Чемпіонату світу з боксу

Футболіст "Аякса" моторошно влетів пахом у стійку, забиваючи гол: Мережу заполонили меми (відео)

Наступна публікація