"Важлива частина нашої історії": катарський клуб офіційно підтвердив відхід Хаві до "Барселони"

Незабаром іспанський фахівець буде представлений коучем "синьо-гранатових".

Катарський "Аль-Садд " оголосив, що Хаві залишив посаду головного тренера команди та очолить каталонську "Барселону".

Відповідна заява була опублікована на офіційному сайті катарського клубу.

"Керівництво "Аль-Садда" домовилося про перехід Хаві до "Барселони" після того, як клуб виплатив суму відступних, прописану у контракті. Хаві - важлива частина нашої історії, ми бажаємо йому удачі. Декілька днів тому він повідомив про своє бажання очолити "Барселону", оскільки його рідна команда перебуває в критичному стані. Ми вирішили не перешкоджати цьому бажанню", - повідомила пресслужба катарського клубу.

Turki Al-Ali: The #AlSadd administration has agreed on Xavi’s move to Barcelona after the payment of the release clause stipulated in the contract. We’ve agreed on cooperation with Barcelona in the future. Xavi is an important part of Al-Sadd’s history and we wish him success. pic.twitter.com/3FvCOdYl5X — #76 Al Sadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) November 5, 2021

Термін контракту Хаві з "Барселоною" не уточнюється. За неофіційними даними, компенсація, яку каталонський клуб заплатив "Аль-Садду" за достроковий відхід 41-річного іспанського фахівця, складає 5 мільйонів євро .

Хаві є вихованцем "Барселони", тут він провів всю свою кар'єру від 1998 до 2015 року. Потім іспанець перейшов до "Аль-Садда", де завершив кар'єру гравця і згодом почав тренерську.

Під керівництвом Хаві "Аль-Садд" став чемпіоном Катару в сезоні-2020/21, не програвши жодного матчу. Напередодні "Аль-Садд" встановив новий клубний рекорд, довівши свою безпрограшну серію у національному чемпіонаті до 34 поєдинків.

28 жовтня "Барселона" оголосила про звільнення Рональда Кумана з посади головного тренера. В останніх двох матчах командою керував 49-річний Серхі Бархуан, який раніше тренував молодіжну команду "Барселони". Каталонці зіграли внічию з "Алавесом" у Примері та обіграли київське "Динамо" в Лізі чемпіонів.

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