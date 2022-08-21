Важлива перемога: як Усик повторно декласував Джошуа та захистив чемпіонські пояси (фото)

Дивіться найяскравіші світлини головного бою року, який відбувся у Саудівській Аравії.

У суботу, 20 серпня, чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) переміг британця Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) у реванші та захистив титули.

Усик здобув перемогу роздільним рішенням - 113-115, 115-113, 116-112.

Битва відбулася на арені Jeddah Super Dome в Джидді, Саудівська Аравія. На кону стояли всі титули українця, а також вакантний пояс журналу The Ring.

Тепер в активі 35-річного Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і три поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

Читайте також:

Викинув пояси геть, але віддав належне Усику: Джошуа емоційно відреагував на свою поразку в реванші (відео)

"Буду боксувати з ним, або взагалі ніяк": Усик заявив, що його цікавить лише бій проти Ф'юрі

"Присвячую цей поєдинок усім, хто боронить мою країну": емоційні слова Усика після тріумфу над Джошуа