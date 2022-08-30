"Важливе повідомлення для світу": хокеїстів з російської КХЛ не викликатимуть до збірної Швеції

Шведських хокеїстів, які виступають в російській Континентальній хокейній лізі (КХЛ), не викликатимуть до збірних команд країни.

Відповідне рішення ухвалила Федерація хокею Швеції через повномасштабну війну, яку Росія вже сьомий місяць веде проти України.

"Це рішення надсилає важливе повідомлення хокейним Швеції та світу, тому що воно стосується наших фундаментальних цінностей", - пояснив очільник федерації Андерс Ларссон.

Функціонер детальніше пояснив рішення федерації в інтерв'ю виданню Expressen.

"У зв’язку з чемпіонатом світу навесні цього року ця тема була дуже актуальною. Ми у федерації заявили, що спокійно розробимо свою політику щодо цього питання до початку сезону. Рішення буде ухвалено до того, як тренери обиратимуть склади своїх команд. Зважуючи на поточну ситуацію, ми вважаємо важливим окреслити цінності шведського хокею та його позицію. Відтак, хокеїсти з КХЛ не будуть розглядатися для виклику до збірної на певний час.

Так, рішення ухвалюється до подальших розпоряджень. Ніхто у світі не може передбачити, як розвиватиметься ситуація, тому ми будемо уважно за цим стежити. Подивимося, коли ми зможемо ухвалити інше рішення", - сказав Ларссон.

Після повномасштабного вторгнення РФ до України російський хокей опинився в ізоляції. Російські та білоруські команди вигнали з міжнародних змагань, а РФ позбавили права на проведення ЧС-2023. Крім того, КХЛ покинули два клуби - фінський "Йокеріт" і ризьке "Динамо".

Раніше стало відомо, що Фінляндія також не викликатиме до збірної хокеїстів із російських чемпіонатів.

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