Вбив свого друга: олімпійського чемпіона з дзюдо засудили до 16 років в'язниці

Вбив свого друга: олімпійського чемпіона з дзюдо засудили до 16 років в'язниці

Монгольський дзюдоїст Найдан Тувшинбаяр був визнаний винним у справі щодо вбивства свого друга та засуджений до шістнадцяти років позбавлення волі.

Трагічний інцидент трапився в квітні 2021 року. Олімпійський чемпіон з дзюдо, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, побив свого друга.

Завдані травми виявилися смертельними. Постраждалий був непритомним упродовж восьми місяців, після чого помер 25 грудня 2021 року, повідомляє монгольське видання Sonin.

У грудні 2021 року Тувшинбаяра заарештували - відтоді він перебував під домашнім арештом. У суді колишній дзюдоїст визнав себе винним та наголосив, що шкодує через події, які призвели до загибелі друга.

"Я дуже шкодую про те, що трапилося, свою вину визнаю. Загиблий був моїм найкращим другом, він стояв за моїми успіхами. Щиро прошу вибачення у сім'ї загиблого, його братів та батьків. Я не збирався вбивати свого друга. Я винен у всьому цьому і хочу, щоб суддя виніс мені вирок. Я допомагатиму сім'ї свого друга до кінця свого життя", - сказав у суді Тувшинбаяр.

Тувшинбаяр став першим в історії Монголії олімпійським чемпіоном. На Олімпіаді-2008 він завоював "золото" у ваговій категорії до 100 кілограмів.

Всього на рахунку Тувшинбаяра дві медалі Олімпійських ігор. Після золотої нагороди 2008 року він став срібним призером на Іграх 2012 року.

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