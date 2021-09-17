Вбивчий нокаут: американський боєць "вирубив" суперника надпотужним ударом у щелепу (відео)

Чарлі Радтке ефектно фінішував свого співвітчизника в другому раунді.
Видовищний нокаут побачили глядачі поєдинку між американцями Чарлі Радтке та Брендоном Лопесом, який відбувся на турнірі промоушену Cage Fury Fighting Championships у Тампі (штат Флорида, США).
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Бій завершився в другому раунді. Радтке приголомшливо нокаутував свого супротивника. Одним потужним ударом у щелепу він відправив суперника на канвас.
Лопес одразу знепритомнів, тому добивання було вже зайвим. Рефері відтягнув Радтке від його жертви, а вболівальники зустріли таке завершення битви бурхливими емоціями.
Для Радтке перемога стала четвертою у змішаних єдиноборствах.
CHARLES RADTKE!!! @CFFCmma— UFC FIGHT PASS (@UFCFightPass) September 17, 2021
️ @MMAjunkieJohn | @CMPunk
[ #CFFC100 | LIVE NOW | on UFC FIGHT PASS ] pic.twitter.com/bpnDfW5qJo
Раніше ТСН Проспорт писав, що узбецький боєць знищив росіянина за 18 секунд.
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