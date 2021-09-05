Вбивчий нокаут: поляк тричі побував у нокдауні, після чого жорстко вирубив легендарного кікбоксера (відео)

Вбивчий нокаут: поляк тричі побував у нокдауні, після чого жорстко вирубив легендарного кікбоксера (відео)

Божевільний бій отримав сенсаційну розв'язку.

Польський кікбоксер Аркадіуш Вжосек здобув несподівану перемогу над легендарним нідерландцем Бадром Харі на турнірі Glory 78 у Роттердамі.

Перший раунд поєдинку пройшов за повного домінування більш титулованого бійця. Харі двічі відправляв суперника в нокдаун і пішов на першу перерву, впевнено ведучи в рахунку.

У другому раунді Бадр ще раз відправив поляка на настил рингу, після чого пішов його добивати, але нарвався на вбивчий удар ногою в голову, від якого він так і не зміг оговтатися.

TERRIBLE



Badr Hari surpris par son adversaire, après l'avoir envoyé plusieurs fois au tapis.



pic.twitter.com/yFj8UAoXCN — Lut️livreandco ®️ (@Lutalivreandco_) September 4, 2021

Харі здобув у кікбоксингу понад 100 перемог. Переважну більшість боїв він закінчував виграшами нокаутом.

Бадр також відомий тим, що добре товаришує з легендарним футболістом Кріштіану Роналду.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, Харі засудили до двох років в'язниці.

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