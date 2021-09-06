Вболівальниця стала зіркою US Open: потрапила на камеру і залпом випила дві склянки пива (відео)

Кадри з фанаткою стали вірусними в Мережі.

Кумедний епізод трапився під час матчу US Open між канадцем Феліксом Оже-Альяссімом та іспанцем Роберто Баутіста-Агутом.

В одній із пауз у грі камери вихопили на трибунах дівчину зі склянкою пива в руках. Коли ж вона побачила, що потрапила у трансляцію, то одразу ж залпом осушила напій у тарі.

На цьому історія з дівчиною не закінчилася. Згодом оператори знову звернули свою увагу на неї. Цього разу у вболівальниці вже не було пива в руках, але вона не розгубилася - вихопила стакан у хлопця, з яким вона разом стежила за грою, і знову за раз його випила.

Ці відео завірусилося в Мережі, а дівчина вже отримала прізвисько beergirl.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, Еліна Світоліна перемогла експершу ракетку світу і пробилася до чвертьфіналу US Open.

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