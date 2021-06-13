Вбралася в синьо-жовті кольори: американська дружина Шевченка жене вперед Україну на Євро-2020

Крістен Пазік побажала успіху українській збірній перед матчем із Нідерландами.
Дружина головного тренера збірної України Андрія Шевченка Крістен Пазік підтримала збірну України перед стартовим матчем Чемпіонату Європи-2020 проти команди Нідерландів.
Американська модель польського походження одягла футболку національної збірної та намалювала на щоках синьо-жовтий прапор України.
"До дня матчу готова. Вперед, Україно", - написала під фото в Instagram обраниця керманича головної команди країни.
Матч Нідерланди - Україна відбудеться в неділю, 13 червня, на "Йоган Кройф Арені" в Амстердамі, початок - о 22:00 за київським часом.
ТСН Проспорт проведе текстову онлайн-трансляцію цієї зустрічі. До цього ви можете спостерігати за тим, що відбувається навколо першого поєдинку команди Андрія Шевченка на цьому турнірі.
- Збірна України проведе також матчі 17-го (проти Північної Македонії) та 21 червня (проти Австрії). Ці два поєдинки "синьо-жовті" зіграють в Бухаресті.