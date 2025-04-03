ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
124
Час на прочитання
1 хв

"Вбиває гідність": жіноча збірна України засудила сексистські висловлювання Поворознюка

Національна жіноча футбольна збірна обурилася ганебною заявою Олександра Поворознюка.

Автор публікації
Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Олександр Поворознюк

Олександр Поворознюк / © ФК Інгулець

Жіноча збірна України з футболу рішуче відреагувала на сексистську заяву президента "Інгульця" Олександра Поворознюка.

"З красивими дівчатами треба щось інше робити, а не у футбол грати" – так Поворознюк раніше відповів на запитання, чи не планує створювати жіночу команду на базі свого клубу.

У відповідь жіноча збірна України з футболу опублікувала заяву, в якій наголосила на неприйнятності подібних висловлювань та закликала поважати гідність жінки.

"Вважаємо неприйнятними слова президента "Інгульця" Олександра Поворознюка. Менталітет, який вбиває жіночий футбол і гідність жінки, має залишитися в минулому. Футбол для всіх", – написали в Instagram-сторіз офіційної сторінки жіночого футболу в Україні.

/ © instagram.com/uafwomen

© instagram.com/uafwomen

Футболістки збірної України теж запостили у своїх соціальних мережах ці слова. Також допис поширила голова комітету жіночого та дівочого футболу УАФ Анастасія Кліпаченко.

Раніше повідомлялося, що президент УАФ Андрій Шевченко програв вибори до Виконкому УЄФА.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie