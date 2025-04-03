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"Вбиває гідність": жіноча збірна України засудила сексистські висловлювання Поворознюка
Національна жіноча футбольна збірна обурилася ганебною заявою Олександра Поворознюка.
Жіноча збірна України з футболу рішуче відреагувала на сексистську заяву президента "Інгульця" Олександра Поворознюка.
"З красивими дівчатами треба щось інше робити, а не у футбол грати" – так Поворознюк раніше відповів на запитання, чи не планує створювати жіночу команду на базі свого клубу.
У відповідь жіноча збірна України з футболу опублікувала заяву, в якій наголосила на неприйнятності подібних висловлювань та закликала поважати гідність жінки.
"Вважаємо неприйнятними слова президента "Інгульця" Олександра Поворознюка. Менталітет, який вбиває жіночий футбол і гідність жінки, має залишитися в минулому. Футбол для всіх", – написали в Instagram-сторіз офіційної сторінки жіночого футболу в Україні.
Футболістки збірної України теж запостили у своїх соціальних мережах ці слова. Також допис поширила голова комітету жіночого та дівочого футболу УАФ Анастасія Кліпаченко.
Раніше повідомлялося, що президент УАФ Андрій Шевченко програв вибори до Виконкому УЄФА.