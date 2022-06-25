Вчергове "підгоріло": у Росії зажадали ліквідувати банер із Зінченком

Представник башкірського громадського руху "Чиста Черніковка" Руслан Бадретдінов заявив, що його організація вимагає від футбольного клубу "Уфа" зняти з фасаду домашнього стадіону плакат із зображенням українського футболіста Олександра Зінченка.

Обурення росіян викликала політична позиція Зінченка, який активно підтримує Україну у війні з російськими окупантами, а також виступає за відсторонення спортсменів РФ від міжнародних змагань.

Якщо футбольний клуб "Уфа" не зніме банер із Зінченком зі свого стадіону, то Бадретдінов погрожує звернутися до компетентних органів.

"Ми обурені тим, що банер Зінченка й досі висить на території "Уфи". Всі ми знаємо, які пости та яку соціальну роботу з придушення та критики РФ він спільно зі своєю дружиною веде у своїх соцмережах.

Саме "Уфа" зробила з Олександра великого гравця, а не якийсь там колишній "Шахтар", у якому він навіть до складу не потрапляв", - заявив Бадретдінов на відео в Instagram.

Скріншот із соцмереж

Зазначимо, що Зінченко виступав за російський клуб у 2015-2016 роках. Потім він перейшов до "Манчестер Сіті", у складі якого вже встиг чотири рази стати чемпіоном Англії.

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