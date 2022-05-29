Вчетверте поспіль: збірна України продовжила переможну серію у волейбольній Євролізі-2022

У неділю, 29 травня, в іспанському місті Вальядолід відбувся другий матч збірних Іспанії та України з волейболу в рамках групового етапу Золотої Євроліги-2022.

У четвертому турі "синьо-жовті" вдруге за два дні завдали поразки команді Іспанії - 3:0.

Українці розбили Іспанію за три сети – 25:21, 25:19 та 25:15.

Набравши максимально можливу кількість очок (12) за чотири поєдинки, збірна України очолює групу B.

Турнірна таблиця. Група В

1. Україна - 12 очок (4 матчі), 12:3 (різниця сетів)

2. Хорватія 3 (3) 5:6

3. Іспанія - 2 (3), 4:8

4. Данія - 1 (2), 2:6

На груповому етапі турніру "синьо-жовтим" залишилося зіграти два матчі проти команди Данії 3 та 4 червня.

Нагадаємо, що чоловіча збірна України посіла третє місце на чемпіонаті Європи з карате у дисципліні куміте, який триває у турецькому Ґазіантепі.

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