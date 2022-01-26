"Вчинили по-скотськи": Суркіс розніс УАФ і висловився про можливе призначення Шевченка в "Динамо"

Поки що кандидатура Андрія не розглядалася президентом "біло-синіх".

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс прокоментував рішення Української асоціації футболу (УАФ) не подовжувати контракт Андрієм Шевченком, який очолював збірну України до серпня 2021 року.

"В УАФ з Шевченком вчинили, м’яко кажучи, неправильно. Хотів сказати "по-скотськи", але скажу "неправильно". Я за своє життя підписав тисячі контрактів з футболістами і точно знаю, що коли хочуть залишити, то залишать. То вони з ним фотографувалися, готові були один одного в одне місце поцілувати, а тут вони його не змогли знайти. Ну, це не лізе в жодні ворота.

Я ж не кажу, що збірна обрала неправильний шлях, але так з таким видатним футболістом і людиною не поводяться. Не просто так Президент написав: "Повертайся до України та працюй". Не розкидаються такими людьми. "Тимчасовики", які прийшли і хочуть щось урвати, так чинять із людьми", - сказав Суркіс в інтерв'ю ютуб-каналу Бомбардир.

Також бос "біло-синіх" прокоментував чутки про можливе в майбутньому призначення Андрія Шевченка на посаду головного тренера київського клубу.

"Скажу вам відверто: я не розглядав Шевченка головним тренером "Динамо". У мене не було для цього підстав. У мене є тренер, з яким подовжено контракт до літа 2024 року.

Ніколи не кажи ні. Можу собі у майбутньому уявити і з Ребровим, і з Шевченком, і з Луческу. Поки що тренер "Динамо" Луческу - я ні з ким нічого не говорю і не обговорюю. Одразу хочу попередити - припиніть. Усі пишуть, що я то з тим домовився, то про те. Я ні з ким не вступаю у переговори", - заявив Суркіс.

Шевченко залишив збірну України 1 серпня після закінчення терміну контракту. Він очолював "синьо-жовтих" від літа 2016 року.

Під керівництвом Шевченка національна команда провела 52 матчі, в яких здобула 25 перемог, 13 разів зіграла внічию і зазнала 14 поразок. На Євро-2020 збірна України дійшла до чвертьфіналу. Це найкраще досягнення країни за всю історію.

Наступним місцем роботи Шевченка стала італійська "Дженоа". Для 45-річного фахівця це був перший досвід роботи на клубному рівні. На посаді керманича "грифонів" Шевченко пропрацював лише 69 днів і був звільнений у зв'язку з невтішними результатами.

у зв'язку з невтішними результатами. Під керівницвом Шевченка генуезці провели 11 матчів, в яких здобули лише одну перемогу (в Кубку Італії над "Салернітаною"). У Серії А "грифони" тричі зіграли внічию та зазнали шістьох поразок після приходу Шевченка.

Наразі Шевченка "сватають" до збірної Польщі. Місцеві ЗМІ повідомляли, що Шевченко - головний кандидат на посаду коуча національної команди.

Читайте також:

"Дженоа" призначила нового головного тренера: хто замінив Шевченка в італійському клубі

Не Шевченко: у збірній Польщі прокоментували чутки про переговори з українським фахівцем

Шевченко вперше прокоментував своє звільнення з "Дженоа" та звернувся до колишніх підопічних